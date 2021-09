Biodaten. Lichtinstallation. Klangstrukturen. Medizinische Messapparate transformieren Körperdaten der Besucher*innen in elektromechanische Audiosignale. Sie liefern die Energie für ein analoges System aus Monochorden, Objekten und Projektoren. Ein audiovisuelles Theater der Körperprozesse, in Echtzeit in den Raum projiziert. Bis 26.9.