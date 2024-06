Die Stadt am Rhein freut sich auf ein ganz besonderes Highlight in diesem Sommer: Das große Foodtruck-Event „The Champions Burger“ macht Halt in der Domstadt und präsentiert vom 4. bis 14. Juli die exzellentesten Gourmetburger des Landes im MediaPark Köln. Noch bis September wird in insgesamt 8 Städten (Berlin, Hamburg, Leipzig, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Saarbrücken und München) der bundesweit beste Burger gesucht. Der Eintritt zum Festival ist frei und die Burger werden alle zum gleichen Preis angeboten. Vom Bun bis zum Patty stammen alle Lebensmittel aus nachhaltiger Herstellung – eine Voraussetzung für die Verantwortlichen von Kreutzers, die auch selbst großen Wert auf Nachhaltigkeit legen. Wer Lust auf fantastische Burger hat, sollte sich „The Champions Burger“ auf keinen Fall entgehen lassen. Bis 14.7., tgl. 12-22h