The Ghost in the Glitch

Oper Köln im Staatenhaus am Rheinpark Rheinparkweg 1, 50679 Köln

Eine Produktion von Brig Huezo

Info

Oper Köln im StaatenHaus Haupteingang © Oper Köln_Matthias Jung.jpg

Foto: Matthias Jung

Oper Köln im Staatenhaus am Rheinpark Rheinparkweg 1, 50679 Köln
Google Kalender - The Ghost in the Glitch - 2026-04-11 19:30:00 Google Yahoo Kalender - The Ghost in the Glitch - 2026-04-11 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - The Ghost in the Glitch - 2026-04-11 19:30:00 Outlook iCalendar - The Ghost in the Glitch - 2026-04-11 19:30:00 ical
Google Kalender - The Ghost in the Glitch - 2026-04-12 18:00:00 Google Yahoo Kalender - The Ghost in the Glitch - 2026-04-12 18:00:00 Yahoo Outlook Kalender - The Ghost in the Glitch - 2026-04-12 18:00:00 Outlook iCalendar - The Ghost in the Glitch - 2026-04-12 18:00:00 ical
Google Kalender - The Ghost in the Glitch - 2026-04-13 19:30:00 Google Yahoo Kalender - The Ghost in the Glitch - 2026-04-13 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - The Ghost in the Glitch - 2026-04-13 19:30:00 Outlook iCalendar - The Ghost in the Glitch - 2026-04-13 19:30:00 ical
Google Kalender - The Ghost in the Glitch - 2026-04-14 19:30:00 Google Yahoo Kalender - The Ghost in the Glitch - 2026-04-14 19:30:00 Yahoo Outlook Kalender - The Ghost in the Glitch - 2026-04-14 19:30:00 Outlook iCalendar - The Ghost in the Glitch - 2026-04-14 19:30:00 ical