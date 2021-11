The Nightmare After Christmas

Ein besinnungsloser Abend mit Onkel Hank und MG Hifi & der Feuerzangenbowle des Todes! Der Bart is ab, die Rentiere verzockt, also högschte Eisenbahn Eure wunderbare FesttagsWampe endlich in den mukkeligen LOTTA Saloon zu rollen und wieder auf Silvesterniveau zu tanzen! Und siehe da, da stapfen doch unser winterwunderlicher WeihnachtsHanky und sein elfengleicher Bruder im Geiste MG Hi-Fi mit ihren geheimnisvollen Musikschatullen voll schönster MitschwoofHymnen und herrlich schräger Weihnachtsklangperlen durch die tief verschneiten Prärien der rheinischen Hochebene um uns die arg unterkühlten Lauschlappen zu wärmen! Und damit auch diesmal wieder Alle vorfreudig rote Bäckchen kriegen hat Bad Old Hanky natürlich seine sagenumwoben lekkere Feuerzangenbowle des Todes gesattelt um uns gänzlich ungeniert den Aufguss des Verderbens zu kredenzen!