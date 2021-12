The Prince Experience

Er war einer der ganz Großen der Musik, genauer gesagt, der Funk-, Soul-, R&B-, Rock- und Popmusik. Die Rede ist von keinem Geringeren als Prince. Der aus Minneapolis (Minnesota) stammende und 2016 im Alter von 58 Jahren viel zu früh verstorbene Künstler, der von Ende der 1970er-Jahre bis zu seinem Tod die Musikwelt nachhaltig beeinflusst hat, hinterließ jede Menge großartiger Songs, Welthits und weniger bekannte Werke.

Vince Mendoza und die WDR Big Band präsentieren nun einen Ausschnitt aus dem vielfältigen Schaffen der Musik-Ikone Prince. Dabei kommen Hits wie "Purple Rain", "Nothing Compares 2 U" oder Songs wie "The Everlasting Now" oder "1999" zu Gehör, um nur einige zu nennen. Als Gastsolist:innen wirken bei diesem einmaligen Projekt mit Starbesetzung ehemalige Mitglieder der Prince Band und frühe Weggefährt:innen mit.