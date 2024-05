THURSDAY sind stürmische Post-Hardcore-Legenden. Gemeinsam in einem Haus in Brunswick (New Jersey) gründet sich die fünfköpfige Naturgewalt 1998. Ihre ersten Gigs spielen sie unter anderem mit At The Drive-In und beeinflussen mit ihrer Musik den Post-Hardcore der 00er Jahre maßgeblich.2022 spielten sie sich gemeinsam mit My Chemical Romance durch die USA. Doch darüber hinaus tourten sie in den letzten Jahren mit Bring Me The Horizone, Portugal The Man, Gaslight Athem und Thrice um nur einige zu nennen, verkauften Klubs, Säle und Hallen aus und spielten auf namenhaften amerikanischen Festivals.Mit nunmehr sechs erfolgreichen Alben und 26 Jahren gemeinsamer Bandgeschichte tourte die US-amerikanische Band um Sänger Goeff Rickly, Bassist Tim Payne, Drummer Tucker Rule und um die Gitarristen Steve Pedulla und Tom Keely im vergangenen Jahr ausgiebig durch die USA.In diesem Jahr ist Europa dran! Drei Shows in Deutschland und das Publikum kann sich auf etwas gefasst machen.