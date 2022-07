Toda Laudato Si: Lieder des Dankes aus jüdischer und christlicher Tradition

„Toda“ ist ein musikalisches, inter-religiöses Projekt, das die Grenzen zwischen Judentum und Christentum musikalisch überschreitet, indem ganz unterschiedliche Lied-Traditionen einander gegenübergestellt und miteinander verwoben werden. Der musikalische Dialog verbindet traditionelle jüdische Dank- und Loblieder, die Piyyutim, die schon im Mittelalter in den Synagogen rezitiert und in unterschiedlichsten Melodien bis heute aufgeführt werden, mit italienischen Lauden-Gesängen, die in der Gefolgschaft des Hl. Franziskus entstanden sind. Jalda Rebling (Chasanit), Ars Choralis Coeln: Pamela Petsch (Gesang), Stefanie Brijoux (Gesang), Maria Jonas (Gesang & Musikalische Leitung)