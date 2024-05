TOOL - IN CONCERT

TOOL kehren im ersten Halbjahr 2024 nach Europa zurück und spielen zwischen dem 25. Mai und 18. Juni auch drei Deutschlandkonzerte in Hannover, Berlin und Köln. Die Band aus Los Angeles war bereits vor der Ankündigung viel beschäftigt. Die vier Bandmitglieder Danny Carey, Justin Chancellor, Adam Jones und Maynard James Keenan touren noch bis Februar durch Nordamerika. In den letzten fünf Monaten waren TOOL Headliner bei den Festivals Aftershock, Welcome to Rockville, Louder Than Life und Sonic Temple Arts & Music. Zudem absolvierten sie einen einmaligen Auftritt beim Power Trip, den Metal Hammer beschreibt als „eine überwältigende, mitreißende Show, die zeigt, wie einzigartig ihre Kunst ist, ein transzendentales Erlebnis, das die Grenzen des Genres sprengt“.Night Verses treten bei allen europäischen Headline-Terminen als Support auf.Die Band TOOL wurde 1990 gegründet und hat fünf Studioalben veröffentlicht: „Undertow“ (1993), „Ænima“ (1996), „Lateralus“ (2001), „10,000 Days“ (2006) und „Fear Inoculum“ (2019). Weiterhin erschienen zwei EPs, „72826“ (1991) und „Opiate“ (1992), sowie das limitierte Boxset „Salival“ (2000). Sie haben bisher vier GRAMMY Awards® gewonnen: Best Metal Performance (1998, „Ænima“), Best Metal Performance (2002, „Schism“), Best Recording Package (2007, „10,000 Days“) und Best Metal Performance (2020, „7empest“). TOOL sind Danny Carey (Schlagzeug), Justin Chancellor (Bass), Adam Jones (Gitarre) sowie Maynard James Keenan (Gesang).