Mitten im Kölner Problem-Stadtteil Chorweiler, in der Kreativwerkstatt Outline e.V., leben und erleben Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Hiphop- und Graffiti-Kultur. Sie erheben auf diese Weise ihre Stimme, bringen sich ein und gestalten ihr Viertel. Das Käthe Kollwitz Museum Köln präsentiert in der multimedialen Installation TRANSIT Chorweiler x Kollwitz Porträt-Fotografien der Jugendlichen von Damian Zimmermann sowie Graffiti, Texte und Musikvideos, die in der Kreativwerkstatt unter der Leitung von Puya Bagheri entstanden sind oder ihren Anfang genommen haben. Eröffnung 24.11. 11h. Bis 11.12. Di-So 11-18h, 1. Do im Monat 11-20h. 6/3 €