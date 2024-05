Angesagt von der angesagten Ansagerin Swantje van Curacao präsentieren sich Travestie verkehrt. En Vogue sind Tokio Hotel, der unsterbliche Howard Carpendale, Evergreen Dean Martin, die unvergessliche Doris Day, the sexiest Marius Müller-Westernhagen und noch viele mehr! Ob sich tatsächlich nur zwei Personen oder die Insassen eines ganzen Reisebusses hinter all diesen Stars verbergen, finden Sie am besten selber heraus. Ein kurzweiliger Abend mit Blödsinn auf hohem Niveau. Zitat der Künstler: „Wir verkaufen keine Heizdecken, aber Stoff für die Lachmuskeln.“ Fazit: Suchtfaktor! Kult! Grandios!