Trio Picon: Yiddish Tango, Swing, Klezmer und mehr

Trio Picon: Hannah Marie Heuking (Klarinette, Gesang), Ramona Kozma (Gesang, Akkordeon), Michael Zimmermann (Tuba), Auf ihren musikalischen Reiserouten von New York nach Buenos Aires, von Paris nach Berlin oder von Warschau nach Istanbul hebt das TRIO PICON so manche musikalischen Schätze. Für den Namen der Band stand die amerikanisch-jüdische Sängerin und Schauspielerin Molly Picon Pate. Eine Künstlerin, die im jiddischen Theater in New York debütierte, 1930 in Polen ihren berühmtesten Film „Yidl mitn Fidl“ drehte und unermüdlich die jiddische Musiktradition lebendig hielt. Das TRIO PICON knüpft daran an und mischt dabei Crossover ganz unterschiedliche Stile, von Tango bis Klezmer.