try e.m.i.s. now

VR-Theatererfahrung und Performance, die neue Formen der Einbettung digitaler Technologien und Datenkunst in theatralen Prozessen erforscht und vorantreibt. Zentrale Themen des Transhumanismus werden durch einen Mind-Upload der Besucher:innen im Rahmen des Unternehmens e.m.i.s., kurz für eternal mind in space, kritisch reflektiert und in die Gestaltung physischer und digitaler Räume verwoben.