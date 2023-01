Über den Wert der Zeit – Neupräsentation zeitgenössischer Kunst

Alle zwei Jahre zeigt das Museum Ludwig Werke der Gegenwartskunst in einer neuen Präsentation. Dieses Mal lenken die Installationen Mountains of Encounter, 2008, von Haegue Yang (*1971 in Seoul, Südkorea) und The Documentary: Geocentric Puncture, 2014 von Guan Xiao (*1983 in Chongqing / China) den Blick auf verschiedene Zeitverständnisse. Bis 31.8.2025. Di-So 10-18h. 1. Do im Monat 10-22h