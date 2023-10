Übernehmen statt Gründen

Workshop für an einer Nachfolge interessierte Sozialunternehmer*innen, Buchung: https://doo.net/veranstaltung/140751/buchung

Es gibt In Deutschland ca. 3.000 Sozialunternehmen, deren Gründungspersönlichkeiten zum Teil deutlich älter als 50 Jahre sind und die vor der Entscheidung stehen, ob sie bleiben oder übergeben sollen. Nach einer Umfrage von Gründer 50plus unter Senior Social Entrepreneurs (2021) war für 76 % die Frage der Nachfolge und der Zukunftsgestaltung offen. Der Orientierungsworkshop Nachfolge für Sozialunternehmen, richtet sich in erster Linie an die jüngere Gründergeneration. Ältere Sozialunternehmer*innen werden eingeladen, um aus der Praxis zu berichten und ihre Unternehmen vorzustellen. 10-18h

Veranst.: Gründer 50plus