Urbäng! - Das Festival der Freihandelszone

Im Oktober findet das Festival URBÄNG! statt. Auf dem Programm stehen zum einen Performances, Tanzstücke, Konzerte, die uns bewegt, beeindruckt und beschäftigt haben – und zum anderen, Begegnungen.

Programm:

6.10. 19h: Teresa Vittucci, Michael Turinsky und Claire Vivianne Sobottke: WE BODIES

6.10. 21h: Konzert C.A.R.

7.10. 19h: Clara Wolfram, Sarah Grünig, Jakob Schmidt: HAUT – My Body is a stage

7.10. 21h: Jan Peszek: Scenario for a non existing but possible instrumental actor

8.10. 17h: Kaffeeklatsch im Garten

8.10. 19h: FEMALE GAZE?! Eine queer-feministische Zusammenkunft

9.10. 17h: Kaffeeklatsch im Garten

9.10. 17h: Regina Rossi: Punk, Beat…LOL! - Eine Pop-Up Lecture-Choreografie

9.10. 19h: Randa Mirza & Waël Koudaih – Strangeland