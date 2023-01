Veedelszug in Merheim. Zugstrecke: Detmolder Straße - Warendorfer Straße - Kieskaulerweg - Kratzweg - Ostmerheimer Straße - Fußfallstraße - Am Rursbruch - Rüdigerstraße - Grülshofstraße - Abshofstraße - Ostmerheimer Straße - Broichstraße. After-Zoch-Party in der Ostmerheimer Straße 552