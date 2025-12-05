Walter Bockmayer – Der andere Millowitsch 05.12.2025 20:00 Theater der Keller Siegburger Str. 233w, 50679 Köln 31. Oktober 2025 14:50 Stück von Produktionsbüro Petra P. Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortTheater der Keller Siegburger Str. 233w, 50679 Köln Datum & Uhrzeit 05.12.2025 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 06.12.2025 20:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 31.12.2025 18:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste