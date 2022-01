Interaktive Klanginstallationen, Klangskulpturen und ein Audiowalk. Mit Arbeiten von Corinna Duschl, Caspar Etti, Joshua Gutowski, Jeesoo Hong, Duhyoung Kim, Soojin Ok, Kihuun Park, Hye Young Sin und Farah Wind. Vernissage 29.1. 16h. Bis 18.3. Di-Mi 11-16h, Do 13-18h, Fr 11-15h, So 13-16h.