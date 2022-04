Die Ausstellung präsentiert die aktuellen Trends der jungen Fotografie. Zu sehen sind die besten Bilder des Deutschen Jugendfotopreises 2022: das Jahresthema „Wir – Was uns verbindet“, der Offene Wettbewerb mit freier Themenwahl sowie experimentelle Arbeiten. Die Ausstellung geht aber auch der Frage nach, wie sich die jungen Wir-Gefühle in 60 Jahren Deutscher Jugendfotopreis verändert haben und lädt ein zu einer Zeit- und Entdeckungsreise. Bis 12.6. Di-So 10-18h, 1. Do im Monat 10-22h.