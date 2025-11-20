Weihnachte en Knolledörp 20.11.2025 17:30 Hänneschen Theater Eisenmarkt 2-4, 50667 Köln 29. September 2025 10:54 Ein Weihnachtsmärchen von Iris Schlüter Zurück zu den Suchergebnissen Info StandortHänneschen Theater Eisenmarkt 2-4, 50667 Köln Datum & Uhrzeit 20.11.2025 17:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 21.11.2025 15:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 21.11.2025 17:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 22.11.2025 15:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 22.11.2025 17:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste