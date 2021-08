„Es musste alles ganz schnell gehen. Niemand hat mir etwas erklärt. Ich musste weg. Es war mitten in der Nacht. Ich hab’s bis heute nicht verstanden. Die neuen Menschen um mich herum sind anders. Ich vermisse mein Zuhause. Die Regeln hier verstehe ich nur langsam. Ich sage „bitte“ und „danke“. Ich lächele viel, damit nicht auffällt, dass ich nicht dazu gehöre. Nicht wirklich. Nie ganz. Ich bin ein Gast unter Fremden.“ Was klingt wie eine von vielen Fluchtgeschichten, ist zugleich auch der Anfang einer ganz anderen Fluchtgeschichte, einer, für die wir in Deutschland bleiben können. 70.000 Kinder in Deutschland leben in Pflegefamilien. Viele von ihnen machen eine wahre Odyssee durch, bevor sie endlich eine neue Heimat finden. Und oft bleiben sie in ihrer neuen Familie zu Gast bei Fremden, obwohl die Familie sich viel Mühe gibt.