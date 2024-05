Western AF - feat. Kristina Murray, Todd Day Wait & Pay Reedy

Western AF kommt für drei Shows nach DeutschlandWer in die raue Welt des Country eintauchen möchte, ist bei Western AF genau richtig. Schon der Name deutet an, dass hier mit konservativen Konventionen gebrochen wird, schließlich steht er für „western as fuck“. Die authentischen Sänger*innen und Songwriter*innen, die gemeinsam Western AF bilden, zeigen, dass ein guter Song tief in Herz und Seele gehen kann.Todd Day Wait, Kristina Murray und Pat Reedy vereinen ihre unterschiedlichen musikalischen Hintergründe zu einem einzigartigen Erlebnis, das die Essenz der traditionellen Country-Musik einfängt und sie in einem zeitgemäßen Gewand präsentiert.Der aus Nashville stammende Todd Day Wait gehört zu den klassisch-akustischen Solo-Gitarrenkünstlern, bei denen der Song und die Lyrics im Zentrum stehen und die ihre Zuhörer*innen sofort in ihre Geschichten ziehen.Kristina Murray wurde in Atlanta geboren, ist aber inzwischen ebenfalls in Nashville daheim. Mit ihrer melodiösen Gesangsstimme nimmt sie, fernab von den Klängen des zeitgenössischen und kommerziellen Country, Bezug auf die Authentizität und den Herzschmerz der Country-Legenden.Pat Reedy macht ehrliche Honky Tonk-Musik für die heutige Zeit. Mit Twang, Arbeiterstolz und einer unkonventionellen Hintergrundstory mischt er die Szene auf.Western AF ist ursprünglich ein Video-Live-Performance-Kanal, der stilvoll und qualitätsbewusst Film- und Audioaufnahmen produziert und über die Zeit dem Publikum geholfen hat, die Bedeutung von Underground-Künstler*innen zu erkennen. Die Tour vereint die vielseitigen Talente von Todd Day Wait, Kristina Murray und Pat Reedy zu einem unvergesslichen musikalischen Erlebnis.Wir freuen uns, Western AF im Juni live erleben zu dürfen.