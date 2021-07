Westwind Festival: (Amor und) Psyche wie man eine Superheldin wird

Psyche ist so schön, dass selbst Venus, die Göttin der Schönheit, sie beneidet. Venus bittet ihr Kind Amor, Psyche zu bestrafen. Doch Amor verliebt sich in sie. Soweit das antike Märchen. Die Inszenierung räumt in ihrer Version mit der romantischen Duselei auf: Psyche verliebt sich nicht in Amor. Um der Strafe zu entgehen, helfen ihr fleißige Ameisen und finstere Drachen. Ein Abenteuer folgt aufs nächste, bis Psyche erkennt, dass sie eine übernatürliche Kraft besitzt, die ihr helfen kann, zur Göttin zu werden.