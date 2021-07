Westwind Festival: Jagger Jagger

Bengt, 8 ½ Jahre alt, findet sich eklig, weil die anderen Kinder ihn eklig finden und drangsalieren. Am liebsten würde er in der Wohnung bleiben, bis er 30 ist. Doch dann trifft er Jagger Svensson, einen unansehnlichen, aber durch und durch menschlichen Hund. Jagger weiß, was derjenige zu tun hat, der ein Hundeleben führen muss: Er muss sich wehren und es den anderen heimzahlen. Wenn man die Fiesen nicht bestraft, dann lernen sie nie, nett zu sein.

Das Stück erzählt schnörkel- und schonungslos, aber mit großer Empathie und groteskem Humor die rasant-vielschichtige Geschichte der preisgekrönten Autorin Frida Nilsson über das unerträgliche Gefühl des Nicht-dazu-Gehörens.