Westwind Festival: Löwenherzen

Der Löwe mit dem schiefen Auge ist auf dem Weg nach Europa – in wichtiger Mission: er soll Gott einen Brief von Anand überbringen. Anand ist neun und hat den Löwen selbst genäht, in einer Fabrik in Bangladesh. Eines Tages wird er ein Zauberer sein, der größte der Welt. Damit das klappt, muss jemand den Bauch seiner Mama mieten, dann kann die Familie ein Haus kaufen und er selbst zur Schule gehen.

Die Reise des Löwen führt uns zu Kindern in den verschiedensten Lebensumständen in aller Welt. Und alle diese Kinder sind stark und kompetent, lassen sich nicht unterkriegen und finden kreative und visionäre Lösungen für sich und andere – echte Löwenherzen eben.