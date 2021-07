Westwind Festival: Werther in Love

Daniel Ratthei erzählt in seiner Werther-Fassung von heutigen, jungen Menschen und schafft damit eine Projektionsfläche für ein Publikum, das in den sozialen Medien genauso zu Hause ist wie in der analogen Welt. Einer Welt, in der unerfüllte Liebe noch genauso schmerzt, wie vor 250 Jahren ... Der Regisseur Manuel Moser macht daraus eine rasante Inszenierung voller Witz und Drama, die sowohl für Jugendliche als auch für Erwachsene geeignet ist.

Das COMEDIA Theater Köln, seit 2020 Zentrum der Kultur für Junges Publikum Köln und NRW, ist das größte Freie Kinder- und Jugendtheater in Nordrhein Westfalen. Das Repertoire von ca. 15 Titeln besteht aus Stückentwicklungen, Rechercheprojekten, Autorenstücken und Prosa-Bearbeitungen bis hin zu großen Stoffen der Weltliteratur. Pro Spielzeit entstehen acht bis neun Neuproduktionen, die von einem breit gefächerten Theaterpädagogischen Programm flankiert werden. Herausforderndes Theater für junges Publikum ist das inhaltliche Zentrum des COMEDIA Theaters.