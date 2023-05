Wie komisch! Beethoven in Karikaturen, Cartoons und Comics

Skurril, frech, laut oder hintergründig – all das kann Beethoven sein, wenn er durch die Brille kreativer Zeichner und Karikaturisten gesehen wird. Schon früh entstanden die ersten Karikaturen auf den Komponisten. Eine echte Blütezeit erlebte das Interesse an dieser Art der Darstellung jedoch erst mit Beginn des 20. Jahrhunderts. Die Menge und Vielfalt der witzigen Bilder, die seitdem veröffentlich wurden, ist inzwischen kaum noch überschaubar – besonders, da mit dem Aufkommen der digitalen Medien die Möglichkeiten der Verbreitung origineller Ideen sprunghaft angestiegen sind und zum gezeichneten Bildstreifen auch noch animierte Video-Clips hinzukamen. Die neue Sonderausstellung gibt einen Einblick in das reichhaltige Material. Sie schlägt einen Bogen von Beispielen aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg über Comics der 1950er und 1960er Jahre bis zu respektlosen Karikaturen, die am Ende des 20. Jahrhunderts und bis in die jüngste Gegenwart hinein entstanden sind. Aber auch Graphic-Novels, witzige Bilderbücher und kurze Filme aus aller Welt werden zu sehen sein. Bis 21.8. Mi-Mo 10-18h