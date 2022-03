Mit der interdisziplinären Ausstellung „Wir sind! Neue Frauenbewegung und feministische Kunst“ präsentiert das Frauenmuseum die Erfolgsgeschichte feministischer Bewegungen in Gesellschaft und Kunst. Ausgehend von den 70ern bis zum Ende der 1980er Jahre werden Aufbrüche, Wendepunkte und nachhaltige Veränderungen aufgezeigt. Eröffnung So, 6.3., 12h. Bis 30.10. Di–Sa 14–18h, So 11–18h, 6/4,50 €.