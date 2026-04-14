„Zoff em Grandhotel – Ein Diva kütt selten allein“ 08.05.2026 19:00 Volksbühne am Rudolfplatz Aachener Str. 5, 50674 Köln 14. April 2026 16:28 Stück vom Kumede Theater Zurück zu den Suchergebnissen Info Ekkehard Florin StandortVolksbühne am Rudolfplatz Aachener Str. 5, 50674 Köln Datum & Uhrzeit 08.05.2026 19:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 09.05.2026 15:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 09.05.2026 18:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 10.05.2026 14:00 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical 10.05.2026 17:30 + Wählen Sie Ihren Kalender: Google Yahoo Outlook ical Vorherige Nächste