Filial-Neustart mit Herz

Zur Wiedereröffnung ihrer rundum modernisierten Filiale in Köln-Pesch hat die Sparkasse KölnBonn eine besondere Aktion gestartet: Drei lokale Vereine konnten sich direkt in der Filiale präsentieren. Sparkassen-Kundinnen und -Kunden erhielten die Möglichkeit, vor Ort über den Verein abzustimmen, der die höchste finanzielle Unterstützung durch die Sparkasse bekommen sollte.

Platz 1: FC Pesch 1956 e. V.

In einem engen Kopf-an-Kopf-Rennen erzielte der FC Pesch die meisten Stimmen und belegte den Spitzenplatz. Er ist ein traditionsreicher Sportverein, der sich durch engagierte Jugend- und Vereinsarbeit auszeichnet. Durch den starken Fokus auf die sportliche Förderung und das vielseitige Angebot bietet er eine sportliche Heimat für alle Altersklassen.

Platz 2: Bürgerverein Köln Pesch e. V.

Dicht dahinter lag der Bürgerverein Pesch, der sich mit Herz für ein lebenswertes Pesch engagiert. In seinen Arbeitskreisen widmet er sich Themen wie Verkehr und Umwelt im Veedel – und setzt sich ebenso für ein starkes, herzliches Miteinander in der Nachbarschaft ein.

Platz 3: Dorfgemeinschaft „Greesberger“ Esch 1953 e. V.

Den dritten Platz belegte die Dorfgemeinschaft „Greesberger“ Esch, die in dem Ort eine Institution ist. Mit viel Engagement widmet sich der gemeinnützige Verein Themen wie Heimatpflege, Geflüchteten-, Jugend- und Altenhilfe sowie dem traditionellen Brauchtum.

Eigentlich hätte der Erstplatzierte 1.500 Euro, der Zweitplatzierte 1.000 Euro und der Drittplatzierte 500 Euro bekommen sollen. Eigentlich – doch während der Siegerehrung und Spendenscheckübergabe kam es zu einer überraschenden Wendung: Die Vertreter des Siegervereins FC Pesch sagten, dass alle drei ortsansässigen Vereine gute und wichtige Arbeit leisten und gaben 500 Euro an die drittplatzierte Dorfgemeinschaft ab, damit alle die identische Summe von 1.000 Euro erhalten. Diese Geste wiederum fand Sonja Hausmann, Mitglied im Vorstand der Sparkasse KölnBonn, so großartig, dass sie spontan mitteilte, jedem Verein noch mal 500 Euro dazuzugeben, damit alle Vereine 1.500 Euro bekommen. Am Ende gibt es also nur Sieger.

Diese Aktion ist Teil des umfangreichen bürgerschaftlichen Engagements der Sparkasse KölnBonn. Allein im vergangenen Jahr hat die Sparkasse KölnBonn einen Förderrekord erzielt und damit ihr Markenversprechen "Füreinander Hier" erneut unter Beweis gestellt: mit insgesamt 19,2 Millionen Euro für 3.400 Maßnahmen in Köln und Bonn.