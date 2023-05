13. Kölner KinderSportFest

Am Samstag, den 3. Juni ist es wieder soweit: Der Turnverband Köln 1876 e.V. und die Agentur HEIMSPIELE freuen sich, nach einem rekordverdächtigen Jahr 2022 wieder tausende Kinder und deren Familien zu einem ganzen Tag voller Sport und Spaß auf dem Gelände der Deutschen Sporthochschule Köln begrüßen zu dürfen. Über 40 verschiedene Sportarten unterschiedlicher Vereine, Verbände & AnbieterInnen können von Kindern im Alter von 4-11 Jahren unter professioneller Anleitung ausprobiert werden. Einfach hingehen, kostenlos reinschnuppern, Spaß haben.

Das Kölner KinderSportfest richtet sich seit 13 Jahren an alle Kinder in und um Köln. Egal, ob diese schon in einem Verein sind oder noch nicht, ob sie schon Sport treiben oder nicht - alle Kinder sind eingeladen einfach mit ihren FreundInnen, Eltern oder LehrerInnen vorbeizukommen und auszuprobieren, was am meisten Spaß macht. Kinder mit Behinderung können auch viele Angebote testen. Die „InklusianerInnen“ der Arbeitsgruppe „Sport für Alle“ stehen Kindern, Eltern und Vereinen mit Rat und Tat zur Seite. Darüber hinaus werden Kinder mit Hörschädigung von GebärdensprachdolmetscherInnen unterstützt.

Ziel des Kölner KinderSportFestes ist es, Kinder wieder vermehrt zum Sport zu bringen und dabei zu helfen, dass sie ihre Lieblingssportart entdecken. Dank der Unterstützung der Deutschen Sporthochschule Köln stehen allen TeilnehmerInnen weitläufige Flächen im Sportpark Müngersdorf zur Verfügung. Sowohl outdoor im Leichtathletikstadion als auch indoor in einer der vielen Hallen kommt jede/r auf seine Kosten.

Die Veranstalter freuen sich auf jedes Kind, welches sie beim Kölner KinderSportFest begrüßen dürfen.

