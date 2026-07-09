25 Jahre Rapunzel, 25 Zöpfe für den guten Zweck

Am siebten Tag des siebten Monats feierte Efteling heute den Tag des Märchens – und zugleich das 25-jährige Jubiläum von Rapunzel im Märchenwald. Der wohl berühmteste Satz der Geschichte, „Rapunzel, lass mir dein Haar herunter“, rückte dabei auf besondere Weise in den Mittelpunkt: 25 Efteling-Fans spendeten ihre langen Zöpfe an die Niederländische Haarstiftung. Aus den Haarspenden wird Haarersatz für Menschen angefertigt, die infolge einer Krebsbehandlung oder einer Haarerkrankung ihre eigenen Haare verloren haben.Mitten im Märchenwald bot sich den Gästen ein besonderer Anblick: Fünf Friseurinnen und Friseure standen fünf Stunden ehrenamtlich nahe des Rapunzel-Turms bereit, um die Zöpfe der freiwilligen Spenderinnen und Spender abzuschneiden. Insgesamt kamen 10 Meter gespendetes Haar zusammen. Die daraus entstehenden Echthaarperücken können Betroffenen ein wichtiges Stück Selbstvertrauen, Normalität und Lebensfreude zurückgeben. Als Dankeschön erhielten die Teilnehmenden neben ihrem neuen Look auch eine persönliche Efteling-Urkunde – als Erinnerung an einen märchenhaften Moment, der anderen neue Hoffnung schenkt.

25 Jahre Rapunzel im Märchenwald

Rapunzel gehört seit 25 Jahren zum Märchenwald von Efteling. Seit der Eröffnung des Märchens im Jahr 2001 lässt sie ihren langen Zopf aus dem hohen Turm herab, damit die Zauberin zu ihr hinaufsteigen kann. Schon damals spielte das Thema Haar eine besondere Rolle: Zur Eröffnung machte sich Efteling auf die Suche nach dem längsten Zopf Europas.Zum Jubiläum griff Efteling dieses Motiv erneut auf und rief Fans und Gäste dazu auf, ihre Haare für einen guten Zweck zu spenden. Voraussetzung für die weitere Verarbeitung war eine Mindestlänge von 30 Zentimetern. Seit dem Aufruf am 8. Juni meldeten sich knapp einhundert Personen an; 25 von ihnen kamen heute in den Märchenwald, um Teil der besonderen Aktion zu werden.

Stimmen der Spenderinnen und Spender

Darunter auch Daphne Neukirchen. Daphne begründet ihre Teilnahme wie folgt: „Für diese schöne Aktion bin ich gerne extra aus Deutschland nach Efteling gereist! Haare sind nicht etwas Beliebiges, sie sind für jeden Menschen etwas Besonderes. Wenn ich jemanden mit meiner Haarspende glücklich machen kann, egal ob jung, alt, Frau oder Mann, dann tue ich das gerne. Gemeinsam für Betroffene etwas zu bewirken, war ein einmaliger Moment im Märchenwald.“Annelot Gent aus Antwerpen, spendete einen 30 cm langen Zopf: „Genau wie Rapunzel werde ich Anfang Juli 25 Jahre alt, und ich finde es großartig, dass ich mein blondes Haar einen Tag nach meinem Geburtstag an die Haarstiftung spenden kann. Schon als kleines Mädchen war ich ganz fasziniert von dem Märchen und sagte beim Friseur immer, dass ich ‚Rapunzel-Haare‘ haben möchte. Ich finde, das ist eine wunderbare Initiative, und hoffe, anderen Menschen, die ihre Haare verloren haben, damit eine Freude machen zu können. So schließt sich der Kreis.“

Sieben ist eine Märchenzahl

Jedes Jahr feiert Efteling am siebten Tag des siebten Monats den Tag des Märchens. Denn die Zahl Sieben spielt in vielen bekannten Erzählungen eine besondere Rolle: Die sieben Geißlein schlagen dem Wolf ein Schnippchen, die sieben Zwerge nehmen Schneewittchen bei sich auf, Sindbad der Seefahrer besteht sieben abenteuerliche Reisen und der kleine Däumling entkommt dem Riesen mit seinen Siebenmeilenstiefeln.So steht der 7. Juli in Efteling ganz im Zeichen der Märchen, die seit Generationen Groß und Klein miteinander verbinden. In diesem Jahr zeigte der Tag zugleich, wie aus einer märchenhaften Idee eine konkrete gute Tat werden kann – und wie viel Hoffnung in einer Haarspende steckt.

Über die Niederländische Haarstiftung

Die Niederländische Haarstiftung unterstützt Menschen, die mit Haarproblemen oder Haarerkrankungen konfrontiert sind. Sie stellt finanziell benachteiligten Menschen, die infolge einer Krebsbehandlung oder einer Haarerkrankung ihre Haare verloren haben, kostenlos Haarersatz zur Verfügung.Darüber hinaus bietet die Stiftung fachkundige Informationen, ermöglicht den Austausch zwischen Betroffenen und sammelt Haarspenden, aus denen hochwertiger Haarersatz angefertigt wird.