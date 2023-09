43 Schulklassen haben gewonnen

Noch bis zum 8. Oktober läuft die Ausstellung "Jurassic World: The Exhibition" im ODYSSEUM und die Eintrittskarten sind heißbegehrt. Großes Interesse fand deshalb die Verlosungsaktion der Sparkasse KölnBonn unter den Kölner Schulen: 1.200 kostenlose Tickets für Schulkinder der Klassen 3 bis 7 waren im Juni 2023 im Lostopf. Gewonnen haben 43 Schulklassen, die noch bis Ende September die Ausstellung besuchen werden.

Eine davon ist die Klasse 6b des Albertus-Magnus-Gymnasiums aus Neuehrenfeld. Die 30 Schülerinnen und Schüler bestaunten am 22. September die Jurassic World mit ihrer aufregenden Dinosaurier-Szenerie bestaunen, basierend auf dem größten Blockbuster der Filmgeschichte.

Das ODYSSEUM zeigt noch bis zum 8. Oktober die Ausstellung Jurassic World: The Exhibition und wird ab 1. Dezember Schauplatz einer Weltpremiere. Harry Potter: Visions of Magic ist ein faszinierendes und interaktives Kunsterlebnis, bei dem die Besucher:innen auf über 3.000 Quadratmetern einige der mysteriösesten Orte der Wizarding World™ entdecken können. Das ODYSSEUM wurde im April 2009 in Köln Kalk eröffnet und zeigt seitdem, wie unterhaltsam, interaktiv und kreativ Freizeitgestaltung und Lernen sein kann. Es ist einzigartig in Köln und Umgebung und beherbergt seit Oktober 2013 auch das „Museum mit der Maus“. Weitere Infos unter www.odysseum.de .

Die Sparkasse KölnBonn unterstützt mit ihrem umfangreichen gesellschaftlichen Engagement zahlreiche Initiativen und Projekte in der Region. Sie ist langjährige Unterstützerin des ODYSSEUM und will so dazu beitragen, Kinder und Jugendliche für Natur und Technik zu begeistern. Mit den wechselnden Ausstellungen und dem Museum mit der Maus ist das ODYSSEUM für die Sparkasse KölnBonn ein bedeutender Baustein ihres Engagements für Bildung. Weitere Infos unter Soziales Engagement (sparkasse-koelnbonn.de) .

