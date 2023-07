9. Bergische Wanderwochen

Die Vorfreude steigt: Vom 9. September bis zum 3. Oktober 2023 finden die neunten Bergischen Wanderwochen statt und versprechen wieder ein spannendes Programm für Naturliebhaber und Wanderfreunde. Die Tourismusorganisation „Das Bergische“ hat zusammen mit zahlreichen GästeführerInnen und GastgeberInnen ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt, das sich in diesem Jahr erstmalig über einen Zeitraum von über drei Wochen erstreckt.

Natur, Kultur und Genuss im Fokus

Begleitet von fachkundigen GästeführerInnen können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die vielseitige Landschaft, die Geschichte und die Kultur des Bergischen Wanderlandes entdecken. Das Programm beinhaltet sowohl kurze Führungen als auch Tageswanderungen, darunter viele Wanderungen mit einem besonderen Themenschwerpunkt wie Gesundheits- und Pilgerwanderungen, Pilzexkursionen, Kräuterwanderungen, Wanderungen mit künstlerischer Einlage oder einer angeschlossenen Kanufahrt sowie Eseltrekking. Berufstätige Wanderfreunde kommen bei Early-Bird- und After-Work-Wanderungen auf ihre Kosten.

„Die Bergischen Wanderwochen im Spätsommer sind eine großartige Möglichkeit, die Region auf aktive und informative Weise zu erkunden", sagt Gabi Wilhelm, Geschäftsführerin der Tourismusorganisation Das Bergische. „Zusammen mit fachkundigen Wanderführerinnen und -führern aus der Region haben wir wieder ein umfangreiches Programm mit insgesamt 83 Veranstaltungen zusammengestellt. Die Bandbreite der Angebote ist so groß, dass von Familien mit Kindern über aktive Genusswanderer bis hin zu kulturinteressierten Wanderfans für jeden etwas dabei ist. Bei Frühstücksbuffet, bergischen Waffeln oder Pillekuchen kommt auch das leibliche Wohl nicht zu kurz. Und für diejenigen, die gerne ein bisschen mehr Strecke machen möchten oder nicht so gut zu Fuß sind, haben wir dieses Jahr erstmalig auch drei Radwanderungen im Angebot.“

Radio Berg Wandertag meets Bergische Wanderwochen

Ein besonderes Highlight stellt in diesem Jahr der gemeinsame Wandertag mit Radio Berg am 9. September dar, der den Auftakt der Bergischen Wanderwochen bildet. Diese Veranstaltung markiert eine neu gestartete Kooperation zwischen Das Bergische und Radio Berg.

Alex Pesch, Chefredakteurin bei Radio Berg, ist begeistert von der Zusammenarbeit: „Die Bergischen Wanderwochen bieten eine wunderbare Gelegenheit, Natur und Kultur zu erleben und gleichzeitig in geselliger Atmosphäre gemeinsam zu wandern. Genau das macht auch unseren alljährlichen Radio Berg Wandertag aus. Da lag es geradezu auf der Hand, die beiden Ereignisse zu vereinen. Wir freuen uns, Teil dieses großartigen Events zu sein, und blicken auf einen Wandertag voller spannender Aktivitäten und Begegnungen."

Die zwölf Kilometer lange Wanderung findet in Bergneustadt statt und führt über den Bergischen Streifzug Nummer 11, den „Feuer & Flamme-Weg“. Neben einem abwechslungsreichen Programm und Verpflegung entlang der Strecke wird es eine gemeinsam von Radio Berg und Das Bergische veranstaltete Tombola mit attraktiven Preisen geben; als Hauptgewinn winkt eine Ballonfahrt für zwei Personen. „Ein Grund mehr, bei ‚Radio Berg Wandertag meets Bergische Wanderwochen‘ dabei zu sein und in Gemeinschaft einen tollen Tag zu verbringen“, so Gabi Wilhelm von Das Bergische.

Gelungene Kooperation mit Medienpartnern und lokalen Akteuren

„Als weiteres Highlight findet am Sonntag, den 24. September der Zunft Kölsch Wandertag unseres Partners, der Erzquell Brauerei in Wiehl-Bielstein, statt“, freut sich Gabi Wilhelm. „Es wird geführte Wanderungen, verschiedene Verpflegungsstationen entlang des ‚Bierwegs‘ und des ‚Rundwegs Bielstein‘ sowie ein buntes Rahmenprogramm mit Livemusik geben. Wir freuen uns, diesen besonderen Tag auch in diesem Jahr wieder im Rahmen der Bergischen Wanderwochen dabei zu haben.“

Dr. Erik Werdel, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung von Das Bergische, ergänzt: „Die Bergischen Wanderwochen sind ein Beispiel für gelungene Zusammenarbeit zwischen Tourismusorganisation, Medienpartnern und lokalen Akteuren. Wir sind dankbar für die breite Unterstützung, die diese Veranstaltung jedes Jahr aufs Neue möglich macht."

Das Programm – digital oder als Flyer vielerorts im Bergischen

Die komplette Programmübersicht der Bergischen Wanderwochen ist unter www.bergische-wanderwochen.de verfügbar. Dort können Interessierte nach Themen, Datum oder Orten filtern und den offiziellen Programmflyer herunterladen oder bestellen. Der Flyer liegt zudem bei diversen Gastgebern, in Einrichtungen der Kommunen sowie in den Tourist-Infos im Bergischen aus. Eine Anmeldung bei den jeweiligen Gästeführern ist für die meisten Veranstaltungen erforderlich. Die Anmeldung für die Veranstaltung „Radio Berg Wandertag meets Bergische Wanderwochen“ läuft über die Website von Radio Berg (www.radioberg.de) und ist ab dem 1. August möglich.

