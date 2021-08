Ab in den Kölner Zoo

I-Dötzchen, die am kommenden Sonntag, 22.8. 2021, an der Zookasse ihren ersten Stundenplan oder einen anderen Erstklässler-Nachweis vorlegen, können den Kölner Zoo kostenlos besuchen. Sparkasse KölnBonn und der Kölner Zoo laden alle Schulanfänger an diesem Tag in den Kölner Zoo ein*. Zusätzlich gibt es zwischen 10 und 16 Uhr kleine Geschenke für alle I-Dötzchen am Clemenshof und ein Treffen mit den Sparkassen-Maskottchen Didi und Dodo.

Aufgrund der neu erschienenen Corona-Schutzverordnung des Landes NRW gelten ab Samstag zudem folgende Regelungen im Kölner Zoo: Das Aquarium ist erstmal seit Frühjahr 2020 wieder geöffnet. Alle großen Tierhäuser sind somit mit „Ampelsystem“ für den Besucher zugänglich. Es gelten weiterhin die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln und Maskenpflicht im Kassenbereich, in den Tierhäusern und anderen geschlossenen Räumlichkeiten. Für den Zoobesuch ist weiterhin kein Coronatest- oder Immunisierungsnachweis erforderlich. Aufgrund der Kapazitätssteuerung benötigen die Tageskartenbesucher aber wie bisher eine kostenlose Online-Zutrittsreservierung (gleiches gilt auch für die I-Dötzchen diesen Sonntag). Jahreskarteninhaber benötigen keine Reservierung.

Weitere Infos unter: www.koelnerzoo.de

*Das Angebot ist auf diesen Tag begrenzt; es gilt nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson, Begleitpersonen und Geschwisterkinder müssen regulären Eintritt zahlen.