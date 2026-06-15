Agrippabad öffnet am 17. Juli wieder vollständig

Die KölnBäder GmbH werden das Agrippabad zum Ferienbeginn am 17. Juli 2026 wieder vollständig für die Öffentlichkeit öffnen. Nach Abschluss der notwendigen Arbeiten unter anderem an Dach und Schrägfassade stehen den Gästen dann wieder das Schwimmbad, die Sauna sowie der Fitnessbereich AgrippaFit zur Verfügung.

Ursprünglich war die Wiedereröffnung für den 1. Juli vorgesehen. Im Verlauf der Arbeiten kam es jedoch zu Verzögerungen im Bauablauf. Hintergrund ist unter anderem die sehr angespannte Situation im Bereich spezialisierter Firmen für Schwimmbadbau und technische Arbeiten. Teilweise konnten zugesagte Leistungen nicht wie geplant umgesetzt werden, wodurch sich einzelne Arbeitsschritte verschoben haben.

„Natürlich hätten wir das Agrippabad gerne wie angekündigt bereits zum 1. Juli wieder eröffnet. Dass sich die Arbeiten nun um wenige Tage verlängern, bedauern wir sehr“, sagt Claudia Heckmann, Geschäftsführerin der KölnBäder. „Gleichzeitig freuen wir uns, dass wir den Kölnerinnen und Kölnern das Bad nun noch im Sommer wieder zur Verfügung stellen können.“

Die baulichen Maßnahmen, die Voraussetzung für die Wiederaufnahme des Betriebs waren, befinden sich auf der Zielgeraden. Die KölnBäder nutzen die verbleibende Zeit, um alle Arbeiten sauber abzuschließen. Mit der Wiedereröffnung kehrt das beliebte Bad in der Innenstadt wieder in den regulären Betrieb zurück. Auch Sauna und AgrippaFit werden ab dem 17. Juli wieder nutzbar sein. Die Vereine werden ebenso wie die Schulen in das Agrippabad zurückkehren.

„Uns ist bewusst, dass viele Gäste auf die Rückkehr des Agrippabads gewartet haben. Deshalb verstehen wir auch die Enttäuschung über die Verzögerung“, erklärt Markus Sterzl, Geschäftsführer der KölnBäder. „Umso wichtiger war es für uns, die Arbeiten verantwortungsvoll zu Ende zu führen und einen sicheren und verlässlichen Betrieb sicherzustellen.“

Die KölnBäder werden das Agrippabad nun bis zur anstehenden Modernisierung weiter betreiben. Wie die langfristige Zukunft des Standorts konkret aussehen wird, ist derzeit noch offen. Ebenso wie eine umfassende Sanierung umgesetzt wird, ist Gegenstand weiterer Abstimmungen mit den Gesellschaftern. Eine abschließende Entscheidung hierzu liegt aktuell noch nicht vor.