Auf Fotosafari mit Oma und Opa

Die Sommerferien sind für Kinder die beste Zeit, um mit den Eltern oder Großeltern tolle Ausflüge zu machen und spannende Dinge zu erleben. Das Neanderthal Museum bietet gemeinsam mit der Fotografin Farina Graßmann am Freitag, 7. Juli, einen Fotografie-Workshop an, in dem sich Kinder und Erwachsene gemeinsam auf die Suche nach kleinen, fast unsichtbaren Wundern der Natur begeben und Einblicke in die Naturfotografie bekommen.

Farina Graßmann erklärt kindgerecht die Grundlagen der Fotografie und verrät hilfreiche Tricks, wie das Foto noch besser gelingt. Im Naturschutzgebiet Neandertal können die Teilnehmenden mit ihrer mitgebrachten Kamera neben den vielfältigen Pflanzen auch Bienen und andere Insekten entdecken.

Nach dem Workshop gibt es Gelegenheit, in der aktuellen Sonderausstellung "Zurück in die Zukunft-Honigbienen im Wald" die spektakulären Naturfotografien des preisgekrönten Fotografen Ingo Arndt genauer zu betrachten und interessante Fakten über Bienen zu erfahren.

Der Workshop beginnt um 10 Uhr und dauert drei Stunden. Fotografiert wird mit der eigenen Kamera oder Smartphone. Professionelles Equipment ist keine Voraussetzung für die Teilnahme. Zudem sollte an wetterfeste Kleidung und Verpflegung gedacht werden. Die Teilnahme am Workshop kostet 39 Euro pro Person (inklusive Museumseintritt und Kurzführung) und wird für Kinder ab acht Jahren empfohlen.

Weitere Informationen und Tickets unter: www.e-shop.neanderthal.de.

