Dem Kölner Zoo ist eine sehr seltene Nachzucht geglückt. Bei den Blaulatzaras (Ara glaucogularis) im „Kleinen Südamerikahaus“ im Zoo der Domstadt ist ein Jungtier geschlüpft. Es kam am 20. Juli 2026 zur Welt. Die Eltern haben den inzwischen vier Monate alten Jungvogel allein aufgezogen – auch das ist eine Besonderheit. Mehrere vorherige Naturbrutversuche scheiterten an der Unerfahrenheit der Eltern bzw. daran, dass die Eier unbefruchtet waren.

Der 16-jährige Vater kam als Handaufzucht aus dem Loro Parque, Teneriffa. Die 15-jährige Mutter ist als Naturbrut im Vogelpark Walsrode aufgewachsen. Beide Eltern kamen im November 2012 in den Kölner Zoo. Es hat also knapp 14 Jahre gedauert, bis sich Nachwuchs bei dieser Art eingestellt hat – dem ersten überhaupt bei den Blaulatzaras im Kölner Zoo.

Der Blaulatzara, auch Blaukehlara genannt, wird etwa 75 cm lang. Männchen und Weibchen unterscheiden sich äußerlich nicht. Die Oberseite ist von der Stirn bis zur Schwanzspitze blau, die Stirn dabei mit einem grünlichblauen Schimmer gezeichnet. Die Augenumgebung, Zügel und Wangen sind nackt, weiß und reihenweise von blauen Federn durchzogen. Von den unteren Wangen bis zur Kehle schmücken latzförmig blaue Federn den Vogel, der Rest des Körpers ist von gelboranger Farbe. Schwingen und Körper-Oberseite sind ebenso wie die Schwanzfedern blau, Flügelspiegel und Schwanzunterseite gelborange. Die Iris ist gelblich, er hat schwärzlich-braune Füße, der Schnabel ist schwarz.

Mit dieser Farbenfröhlichkeit ist der Ara-Nachwuchs ein weiterer Hingucker unter den exotischen Bewohnern des „Kleinen Südamerikahaus“ im Kölner Zoo. Dort leben bei sommerlichen 23 Grad auch Rote Brüllaffen, Gelbbrustkapuziner, Silberäffchen, Hyazinth Aras und Rotschnabelhokkos. Wärmer um‘s Herz kann einem an einem kühlen Kölner Wintertag kaum werden.

Der Blaulatzara lebt nur in den Moxos-Ebenen von Bolivien. Dort hält er sich in Palmen- und Galeriewäldern auf, wo er sich hauptsächlich von den Früchten der Motacú-Palme ernährt. Während der Regenzeit nistet er in Baumhöhlen. Es gibt nur noch 250 bis 300 freilebende Individuen. Somit ist diese Ara-Art akut vom Aussterben bedroht. Gründe dafür sind, dass Nestlinge für den illegalen Wildvogelhandel aus den Bruthöhlen entnommen werden. Hinzukommt die fortschreitende Veränderung ihres Lebensraumes durch den Menschen. Außerdem werden Federn und Körperteile für diverse menschliche Rituale als Körperschmuck verwendet.

Aktuell leben innerhalb des Zuchtprogramms (EEP) des Europäischen Zooverbands (EAZA) in 47 Zoos 175 Blaulatzaras. In den vergangenen 12 Monaten gab es acht Nachzuchten.

Tickets für den Kölner Zoo sind online bereits ab 22,50 Euro erhältlich unter www.koelnerzoo.de