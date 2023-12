Auszeit vom Weihnachtstrubel

Die Öffnungszeiten zu Weihnachten sowie den Jahresübergang für die Bade und Saunalandschaften sowie die Eisflächen im Lentpark sind wie folgt:

Weihnachten 2023

So stehen die Badelandschaften im Agrippabad , Lentpark und im Ossendorfbad an Heiligabend, Sonntag 24. Dezember 2023 in der Zeit von 9 bis 13 Uhr zur Verfügung, ebenso die Fitnessbereiche AgrippaFit und RochusFit , die Saunalandschaft im Ossendorfbad sowie der Eisbereich im Lentpark . Alle anderen Bäder sind geschlossen.

Am 1. Weihnachtstag sind alle Einrichtungen der KölnBäder geschlossen. Badevergnügen und Erholung stehen am 2. Weihnachtstag, Dienstag 26. Dezember 2023 ,wieder auf dem Programm. Dann öffnen die Badelandschaften im Agrippabad, Lentpark , Ossendorfbad und Stadionbad von 9 bis 21 Uhr , ebenso die Saunalandschaften im Agrippabad und Ossendorfbad sowie der Eisbereich des Lentparks. Die Saunalandschaft im Stadionbad ist von 10 bis 21 U h r geöffnet. Das Zündorfbad ist mit der Badelandschaft und der Sauna von 10 bis 21 Uhr für die Gäste da Im Höhenbergbad und Zollstockbad ist das Schwimme n in der Zeit von 9 bis 17 Uhr möglich. Die Fitnessbereiche Agrippa Fit und RochusFit sind von 9 bis 20 Uhr geöffnet.

Zwischen den Feiertagen sowie ab Montag, 2. Januar 202 3 , gelten die regulären Öffnungszeiten. Eventuelle Änderungen sind auf der Homepage unter www.koelnbaeder.de/oeffnungszeiten zu finden.

Silvester 2023 und Neujahr 2024

Wer kurz vorm Jahreswechsel Silvester, Sonntag 31.12.2023 ) nochmal aktiv werden möchte, ist im Agrippabad (Bad und Fitness) und Ossendorfbad (Bad, Sauna und Fitness ) von 9 bis 13 Uhr genau richtig. Ebenso ist der Lentpark (Bad und Eis) von 9 bis 13 Uhr geöffnet. An Neujahr, Montag 1.1.2024 freut sich der Lentpark auf seine Besucher Sowohl das Bad als auch die Eisfläche sind von 13 bis 21 Uhr geöffnet.

