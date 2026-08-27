Bartaffen-Jungtier im Kölner Zoo

Nachwuchs bei den Bartaffen im Urwaldhaus des Kölner Zoos: Die 16-jährige „Indira“ hat hier vor acht Monaten ein weibliches Jungtier zur Welt gebracht. „Indiras“ erster Nachwuchs wurde von den Tierpflegerinnen und -pflegern auf den Namen „Priya“ getauft, was so viel wie „die Liebe“ oder „die Teure“ bedeutet. Mutter „Indira“ kam Ende 2023 aus Großbritannien nach Köln. Vater ist der 15-jährige „Obi“, der aus dem Lissaboner Zoo an den Rhein kam.

Die Kölner Bartaffengruppe umfasst damit nun sechs Tiere in der Zuchtgruppe. Neben „Obi“, „Indira“ und dem neuen Nachwuchs leben noch die 17-jährige „Medini“, ihre vierjährige Tochter „Mayuri“ sowie ihr zweijähriger Sohn „Paddy“ auf der Anlage. Hinzukommt eine 4-köpfige Bachelorgruppe, die nur vorübergehend im Kölner Zoo zu Hause ist. „Es ist hocherfreulich, dass die bislang noch kinderlose ‚Indira‘ hier in Köln Nachwuchs bekommen hat. Bartaffen sind stark bedroht. Es ist wichtig, dass ‚Indira‘ mit ihrem Jungtier für einen stabilen Bestand der Reservepopulation sorgt“, erklärt Dr. Johanna Rode-White, Kuratorin im Kölner Zoo und Leiterin des Europäischen Erhaltungsprogramms für Bartaffen.

Kölner Zoo koordiniert das Erhaltungszuchtprogramm

Bartaffen zählen zur Gattung der Makaken. Ihre Ursprungsregion ist Südwest-Indien. Die Art ist stark bedroht: Lebensraumzerstörung, Wilderei und der Straßenverkehr machen ihr schwer zu schaffen. Nur noch 2.500 ausgewachsene Tiere werden laut Schätzungen der Weltnaturschutzunion IUCN in ihrem Heimatgebiet vermutet. Bartaffen pflanzen sich aufgrund später Geschlechtsreife und langen Geburtsintervallen nur langsam fort. Somit erholen sich dezimierte Populationen leider schlecht. Der Kölner Zoo setzt sich besonders für die Bewahrung von Bartaffen ein, denn der Zoo führt schon lange das international koordinierte Erhaltungsprogramm für diese Art.

Bartaffen leben in größeren Gruppen, die sich im Freiland aus einigen Männchen und vielen Weibchen zusammensetzen. Das Fell der Bartaffen ist schwarz. Herausragendes und namensgebendes Merkmal ist die silberweiße Mähne rund um Kopf, Wangen und Kinn. Mit einer Kopfrumpflänge von 40 bis 60 Zentimetern zählen Bartaffen zu den kleineren Makaken, wobei die Männchen zwischen fünf und 15, Weibchen zwischen vier und neun Kilogramm wiegen. Bartaffen ernähren sich in erster Linie von Früchten. Zusätzlich fressen sie Blätter, Knospen, Insekten und kleine Wirbeltiere.

Pate werden, Zoo unterstützten Bartaffen und viele weitere Tiere freuen sich über neue Paten - im Onlineshop unter www.koelnerzoo.de