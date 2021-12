Christmas Garden Köln bleibt geöffnet

Mit personalisiertem Ticketing, einer reduzierten Besucheranzahl, Einbahnstraßen-System auf den kreativ gestalteten Rundwegen und einem angepassten kontrollierten Einlass kann der Christmas Garden Köln weiterhin geöffnet bleiben. Ab dem 28.12. bietet der Zoo täglich drei Zeitfenster an: 17.30h, 19h und 20.30h. So können die Anforderungen der neu in Kraft tretenden Anpassung der Corona-Schutzverordnung für das Land NRW erfüllt werden.

Für eine zuverlässige Veranstaltung für alle Beteiligten gelten zudem die 2G-Regel, sowie die eingeführten Vorsichtsmaßnahmen auf dem Areal des Kölner Zoos: Die Maskenpflicht auf dem gesamten Gelände wird durch ausreichende Kennzeichnung vor Ort angezeigt. Bei der Mund-Nase-Bedeckung sind Masken nach medizinischem Standard oder der FFP2-Norm vorgeschrieben. Kinder unter sechs Jahren sind davon ausgenommen. Ebenso Personen, die auf Grund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen keine Mund-Nasen-Bedeckung tragen können (ärztliche Bescheinigung als Nachweis muss mitgeführt werden).

Aktuelle Informationen zu den Hygiene-Maßnahmen unter: www.christmas-garden.de/hygienekonzept

