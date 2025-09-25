Der größte Galopp-Renntag des Jahres

Internationale Klassejockeys wie Hollie Doyle, Luke Morris, Mickael Barzalona oder Augustin Madamet kommen in die Domstadt.

Dieser Renntitel allein elektrisiert die Turffans alljährlich. Mit dem Mehl-Mülhens-Stiftung - 63. Preis von Europa, kommt es am kommenden Sonntag in Köln zum absoluten Highlight der Saison. Das Stelldichein internationaler Spitzengalopper und Topjockeys wie Hollie Doyle, Luke Morris, Mickael Barzalona oder Augustin Madamet verspricht auch in diesem seit 1963 ausgetragenen Traditions-Grand Prix wieder Galopprennsport der Extraklasse. 155.000 Euro Gesamtdotierung und die Einladung zum diesjährigen Japan Cup für den Sieger warten auf die Teilnehmer in diesem über 2.400 Meter führenden Gruppe 1 Rennen. Zudem ist der diesjährige Preis von Europa erstmals Teil der WorldPool-Serie, die vom Hong Kong Jockey Club ins Leben gerufen wurde. Zuschauer und Wetter aus 27 Ländern haben die Möglichkeit am Sonntag über den WorldPool Stream live dabei zu sein.

Kinderland werden ein Kletterturm, eine Hüpfburg, ein Kinder Kettenkarussell, sowie allerhand bunte Aktivitäten für Unterhaltung sorgen. Um ca. 16:30 Uhr findet dann das der „kleine“ Preis von Europa, unser alljährliches Hüpfpony-Rennen auf dem Geläuf vor der Haupttribüne statt. Kinder zwischen 6 und 10 Jahren können sich dafür am Renntag im Kinderland bis 15:30 Uhr anmelden.

Wie immer bieten wir auch Ponyreiten sowie Kinderschminken an. Unser Maskottchen Galoppi ist auf der Rennbahn unterwegs und erfüllt Autogrammwünsche und macht Selfies.

Um 14:00 Uhr gibt es an unserer Wettschule auf dem Gelände die Möglichkeit, ein Autogramm von Derbysiegreiterin Nina Baltromei zu ergattern, ihr Fragen zu stellen oder auch ein Selfie zu machen. Auch Galoppi leistet ihr Gesellschaft und erfüllt die Autogrammwünsche der kleinen Besucher.

Weitere Informationen und Tickets finden Sie unter www.koeln-galopp.de

Einlass ab 11:30 Uhr, Start 1. Rennen 13:45 Uhr, Start Preis von Europa 16:00 Uhr