Efteling Grand Hotel eröffnet am 01.08.25

Der Firstpunkt, den das Efteling Grand Hotel nun erreicht hat, markiert einen besonderen Meilenstein am Bau dieser neuen herrschaftlichen Residenz. Dieser „Höhepunkt“ des Efteling Grand Hotels wurde unter den wachsamen Augen der Bauleiter erreicht, als eine spitze 4-Meter-Zinne an der großen Kuppel auf dem Dach angebracht wurde. Dieser besondere Anlass bietet die perfekte Gelegenheit, den Eröffnungstermin des neuen Luxushotels bekannt zu geben: Ab Donnerstag, 1. August 2025, können die Gäste zum ersten Mal innerhalb der Parkgrenzen im Efteling Grand Hotel übernachten.

Nicole Scheffers, Direktorin Park & Resorts: „Mit dem Efteling Grand Hotel bauen wir an der Efteling-Zukunft und setzen im Sinne unserer Vision auf internationales Wachstum. Wir haben in den vergangenen Monaten hart gearbeitet, um unseren Gästen ab dem 1. August in der Efteling-Welt höchsten Luxus bieten zu können. Es ist etwas Besonderes für uns, diesen Meilenstein – den höchsten Punkt – mit allen Kollegen zu feiern, die so viel dazu beigetragen haben.“

Das Efteling Grand Hotel wird eine Residenz mit Grandeur im Herzen von Efteling sein, in der Groß und Klein gemeinsam die wunderbare Atmosphäre eines Grand Hotels entdecken können.

Das größte Hotel in der Welt von Efteling erstreckt sich über sieben Etagen, die Fassade wird 106 Meter breit sein. Das Efteling Grand Hotel wird seinen Gästen 140 Zimmer und Suiten mit insgesamt 644 Betten bieten. Die Hotelgäste können sich im Schwimmbad mit Spa-Bereich entspannen. Zwei überraschende Restaurants, das stimmungsvolle Café Brasserie 7 und das Arcadeau - ein großer Souvenirladen - werden sowohl für Hotel- als auch für Parkgäste zugänglich sein.

Das Efteling Grand Hotel eröffnet am 1. August 2025. Gäste, die sich bereits für die Vorab-Buchung registriert hatten, können seit heute buchen. Ab dem 17. März ist der Aufenthalt über die Website des Efteling Grand Hotels für alle buchbar: www.efteling.com/de/grand-hotel