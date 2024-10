Efteling: Neueröffnung Danse Macabre

Genau an der Stelle, wo zuvor das kultige Spookslot in Efteling stand, öffnet nun die weltweit einzigartige Attraktion Danse Macabre für die Gäste. Das Fahrsystem von Danse Macabre wurde bisher nirgendwo auf der Welt gebaut und feiert in Efteling seine Premiere. Das spektakuläre Fahrgeschäft von Danse Macabre ist ein weltweit einzigartiges Thrill Ride-Erlebnis mit immersiver Showtechnik. Danse Macabre ist seit heute, dem 31.10.2024, für alle Efteling-Gäste geöffnet.

Danse Macabre ist ein schauriges Spektakel voller düsterer Wendungen, das die Gäste zur Musik des gleichnamigen Musikstücks tanzen lässt. Auf einer großen Drehscheibe mit einem Durchmesser von 18 Metern, die von sechs kleineren Drehscheiben gekrönt wird, befinden sich sechs Chorbänke, auf denen insgesamt 108 Gäste Platz nehmen können. Die große Drehscheibe hebt sich, kippt und fällt, dreht sich wie eine Münze. Die erwartete Kapazität liegt bei 1.253 Gästen pro Stunde. Danse Macabre befindet sich in einem komplett neuen 17.000 m² großen schaurigen Themenbereich. Die Umgebung formt eine geheimnisvolle Kulisse, in der das 20 Meter hohe Attraktionsgebäude sofort ins Auge sticht. Der Themenbereich mit Gastronomie, Geschäft und passender Unterhaltung bildet den gruseligsten Teil von Efteling. Danse Macabre hat die Altersempfehlung ab 8 Jahren und einer Mindestgröße von 1,20 Metern.

Bei der Entwicklung von Danse Macabre wurde großer Wert auf Barrierefreiheit gelegt. Eine Herausforderung bestand darin, die Attraktion für die verschiedenen Zielgruppen optimal zu gestalten. Auf der Grundlage eigener Erfahrungen sowie neu erworbener Kenntnisse und in Zusammenarbeit mit Partnern und Erlebnisexperten wurde überlegt, wie man zu einem bestmöglichen Ergebnis für alle Gäste kommen könnte. Das Hauptaugenmerk lag auf dem Bestreben, die Attraktion gemeinsam erleben zu können - von Anfang bis Ende. Abhängig von den jeweiligen Bedürfnissen der Gäste sowie der Art der Behinderung kann die Attraktion vollständig zugänglich sein oder nicht. Für Gäste, die die Attraktion nicht direkt erleben können, gibt es ein alternatives Erlebnis, bei dem alle Sinne durch Bilder, Ton und verschiedene Showeffekte angeregt werden. So können sich die Gäste im Anschluss gemeinsam über ihre Erfahrungen austauschen.

Über Efteling: Efteling zählt als größter Freizeitpark der Niederlande auch zu den beliebtesten und größten in Europa. Auf 72 Hektar erstreckt sich für die Besucher eine Welt voller Wunder. Groß und Klein erleben Fantasie und Faszination, ebenso wie Action und Nervenkitzel. Die verschiedene Parkareale bieten mit abwechslungsreichen Attraktionen und Shows ein spannendes, bezauberndes und vielfältiges Angebot für jede Altersgruppe. Seit seiner Eröffnung 1952 prägen der Märchenwald und die weitläufigen Spazierwege, Wald- und Wasserflächen den unverkennbaren Charme von Efteling. Der Freizeitpark ist ganzjährig, an 365 Tagen geöffnet – zu jeder Jahreszeit übt er einen besonderen Reiz auf seine Gäste aus.Seit einigen Jahren empfiehlt sich der Park als internationale Ausflugs- und Reisedestination. Aktuell gehören zwei Hotels und zwei Ferienparks zum Efteling Theme Park Resort. Die Eröffnung des Efteling Grand Hotels, das Luxus und modernen Komfort vereinen wird, ist für 2025 geplant.

Besucheradresse: Freizeitpark Efteling, Europalaan 1, 5171 KW Kaatsheuvel, Niederlande

