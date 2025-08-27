Ein Tag voller Wasserfreude für Vierbeiner

Am Sonntag, 21. September 2025, steht das Stadionbad wieder ganz im Zeichen der Hunde: Von 10 bis 17 Uhr findet das 11. Kölner Hundeschwimmen statt. Dann heißt es für die Vierbeiner: ab ins kühle Nass!

Die Tickets für das beliebte Event sind ab sofort online buchbar unter www.koelnbaeder.de/hundeschwimmen.

Der Eintrittspreis für Hund und Halter beträgt 10,30 Euro. Für jeden weiteren Hund fallen 5,00 Euro an, für weitere Erwachsene (ab 18 Jahren) 5,30 Euro. Wie schon in den Vorjahren geht 1 Euro pro Eintrittskarte als Spende an das Tierheim Köln-Zollstock Wichtig: Die Karten sind nicht stornierbar, aber auch nicht personalisiert und daher problemlos übertragbar.

Neben dem Badevergnügen für Hunde und ihre Menschen erwartet die Gäste ein buntes Rahmenprogramm. Ein besonderes Highlight ist die Unterwasserfotografie von Marc Hillesheim, die einzigartige Erinnerungsfotos von den Hunden im Wasser ermöglicht. Außerdem informiert ein Stand über den 6-Pfoten-Lauf des Bickendorfer Büdchenlaufs. Darüber hinaus präsentieren vielfältige Aussteller Neuigkeiten und Angebote aus den Bereichen Tiernahrung, Hundezubehör, Gesundheit, Training und Pflege.

„Das Kölner Hundeschwimmen hat sich längst als festes Highlight im Spätsommer etabliert. Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr wieder viele Partner und neue Aussteller dabei sind, die den Tag für Zwei- und Vierbeiner zu einem besonderen Erlebnis machen“, sagt Judith Jussenhofen, Pressesprecherin der KölnBäder GmbH. „Neben Spiel und Spaß steht für uns auch der gute Zweck im Mittelpunkt, denn mit jedem Eintritt unterstützen wir das Tierheim Köln-Zollstock.“

Ob Leckerlis, Trainingstipps, fachlicher Austausch oder einfach nur ein Sprung ins Becken – das Hundeschwimmen bietet für alle etwas.