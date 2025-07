Eine der bedrohtesten Primatenarten der Erde

Zwei besonders seltene Tiere kann der Kölner Zoo ab sofort in seinem Madagaskarhaus zeigen: Hier leben seit kurzem die beiden Coquerel-Sifakas „Herkules“ und „Euphemia“. Sie kamen aus Berlin an den Rhein. Sifakas sind in der Haltung sehr aufwendig und erfordern viel biologische Expertise. In Europa gibt es nur zwei weitere Zoos, die diese Primaten zeigen – der Tierpark Berlin und der Zoo in Chester, Großbritannien.

Seit 2021 wird sukzessive ein zwischen Zoos eng abgestimmtes europäisches Erhaltungsprogramm bei dieser hochbedrohten Art aufgebaut. Ziel ist, für stabile Reservebestände in menschlicher Obhut zu sorgen. Die Ausgangstiere dafür stammen alle aus den USA. So auch „Herkules“, der am 22. Mai 2021 im Bronx Zoo, New York, zur Welt kam, und „Euphemia“, geboren am 15. Februar 2011 im Maryland Zoo von Baltimore.

„Herkules“ und „Euphemia“ trafen erstmals im Tierpark Berlin aufeinander, in dem sie sich kürzlich kennenlernten. „Euphemia“ hat in den USA bereits Nachwuchs großgezogen. Die Hoffnung ist groß, dass dies bald auch in Köln geschieht. Im Austausch für das neue Paar zog das frühere Kölner Weibchen „Justa“ nach Berlin. Dort lebt auch das neu gebildete Sifaka-Paar „Isabella“ und „Didius“. Klappt bei ihnen die Fortpflanzung, soll später einmal auch „Justa“ Männchen „Didius“ Gesellschaft leisten dürfen, um für Nachwuchs zu sorgen.

Der Kölner Zoo beherbergt seine Coquerel-Sifakas im Madagaskarhaus. Der 4-jährige „Herkules“ ist am fehlenden Schwanz zu erkennen, der ihm nach einer Entzündung amputiert werden musste. Er hat dadurch keine Einschränkungen und ist genauso aktiv wie die 14-jährige „Euphemia“. Beide bewegen sich hüpfend und springend fort – ein für Primaten ungewöhnliches und sehr amüsant anzusehendes Verhalten, das die Sifakas als „tanzende Affen“ bekannt gemacht hat.

„Herkules“ und „Euphemias“ Gehege umfasst senkrechte Äste und Lianen sowie Futterplattformen. Zusätzlich brachte der Zoo Schlaf- und Aufenthaltskisten für den Winter an. Die Anlage weist zudem gut einsehbare Trainingswände auf, an denen Beschäftigungs-Programme und Medical Trainings mit den neugierigen und verspielten Sifakas stattfinden. Dabei lernen sie beispielsweise, auf Kommando sich wiegen oder abtasten zu lassen.

Sifakas sind in der Haltung überaus anspruchsvoll. Als Futterspezialisten fressen sie nahezu ausschließlich Blätter. Die Kölner Tierpfleger frieren daher bereits seit Längerem täglich Laubrationen für den Winter ein. Blätter von Hainbuche, Buche, Haselnuss und Roteiche werden unter den heimischen Laubbäumen bevorzugt. Das Futter muss zunächst desinfiziert und portioniert werden. Auch müssen die Tiere immer wieder beobachtet und bei Unregelmäßigkeiten der Kotbeschaffenheit untersucht werden. U.a. auch dazu dienen die regelmäßigen Medical Trainings.

Konkrete Hilfe: Der Kölner Zoo macht sich für den Schutz der Sifakas auf Madagaskar stark

Der Kölner Zoo unterstützt zwei Artenschutzprojekte in Madagaskar, die sich mit dem Schutz der Coquerel-Sifakas beschäftigen. Bei dem Projekt „IMPACT Madagascar“ werden Sifaka-Gruppen erforscht und beschützt, Wälder wieder aufgeforstet und Programme zur nachhaltigen Nutzung von natürlichen Ressourcen mit der Bevölkerung durchgeführt. Zudem fördert der Zoo ein durch madagassische Doktoranden durchgeführtes Forschungsprojekt im Nationalpark Ankarafantsika. Dabei wird untersucht, wie lange sich verbrannte Waldgebiete erholen müssen, bis sie Coquerel-Sifakas wieder eine Heimat bieten können.

Wer das Engagement des Kölner Zoos für Flora und Fauna Madagaskars unterstützen will, kann hier spenden: https://foerdern.koelnerzoo.de/spenden/artenschutz/schutz-der-flora-und-fauna-auf-madagaskars

01.08.2025: Diesen Freitag ist Single Abend im Kölner Zoo

Dass der Zoo ein guter Ort für neue Bekanntschaften ist, zeigen nicht nur „Herkules“ und „Euphemia“ – sondern auch mehr als 1.000 Gäste, die sich bereits für den Single Abend am Freitag, 1. August 2025, im Kölner Zoo angemeldet haben. Die Abendkasse steht allen Kurzentschlossenen offen.

Infos zur Veranstaltung: Erleben Sie einen abendlichen Besuch des Kölner Zoos beim größten Singleevent in Köln. Geboten werden Speed-Datings, Kurzführungen zum Liebesleben der Tiere, Lounge Musik und vieles mehr.

Beginn: 18.30 Uhr – Ende: 22 Uhr, letzter Einlass 21 Uhr. Preis pro Person im Vorverkauf: 35 Euro; Abendkasse: 39 Euro – jeweils inkl. Gin de Cologne Welcome Drink

* Tickets ab 18 Jahren I Tierhäuser bleiben geschlossen – Aquarium geöffnet