Elefant im Kölner Zoo geboren

Eine weitere freudige Nachricht aus dem Kölner Zoo: Bei den Asiatischen Elefanten wurde wieder ein - noch namenloses -Jungtier geboren. Die am 30. März 2006 bereits selbst im Kölner Zoo geborene Elefantenkuh „Marlar“, brachte diese Nacht ein männliches Elefantenkalb zur Welt. Es ist das vierzehnte Jungtier in der Kölner Elefantenherde. Es kam um 3:42 Uhr im Freilaufbereich des Elefantenhauses in der Gruppe zur Welt. Die Tragzeit von Elefanten liegt bei fast 22 Monaten. In diesem Fall waren es genau 663 Tage. „Marlar“ hat bereits Erfahrung, ist sie doch die Mutter des Elefantenbullen „Moma“, der 2017 bei uns zur Welt kam und seit Juli 2023 im Zoo Plock in Polen lebt.

Vater ist erstmals der Elefantenbulle „Tarak“. Er wurde am 28. Oktober 2005 im Zoo Hannover geboren. „Tarak“ zog dann zunächst im Juni 2010 in den Zoo Heidelberg um, wo er in einer Junggesellengruppe gehalten und weiter sozialisiert wurde. Seit dem 12. Juli 2022 lebt er im Kölner Zoo und hat sich nun erstmals als Zuchtbulle bewährt. Somit halten wir nun mit ihm und dem 56-jährigen „Bindu“ zwei Zuchtbullen in Köln.

„Mutter und Jungtier sind wohlauf. Die Geburt verlief reibungslos ohne Hilfe. Es zeigte sich wieder, wie hilfreich Geburten im Familienverband sind. Das machen wir in Köln genauso wie in der Wildnis“, sagt Zoodirektor Prof. Theo B. Pagel, der auch Mitglied der Spezialistengruppe der Weltnaturschutzunion (IUCN) für Asiatische Elefanten ist.

Mit dieser Geburt ist unsere Dickhäuterherde wieder auf 11 Tiere herangewachsen. Am 13. Juni 2023 kam in Köln „Sarinya“ als letztes Elefantenjungtier zur Welt. Zu Ende des Jahres warten wir noch darauf, dass „Shu Thu Zar“ ein Jungtier bekommt. Dann haben wir wieder einen „Elefantenkindergarten“.

Der Elefantenpark, der im letzten Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feierte, ist rund zwei Hektar groß. Die Anlage ist eine der größten und modernsten Anlagen für Elefanten in Europa und bauliches Vorbild für viele weitere neue Elefantenanlagen in aller Welt.

Asiatische Elefanten sind in der Wildnis stark bedroht. Umso mehr freut sich der Zoo über Nachwuchs. Zoodirektor Pagel ergänzt: „Unsere Elefanten sind Botschafter ihrer bedrohten Verwandten in der Wildnis. Zudem unterstützt der Kölner Zoo deren Erhaltung in der Natur, sowohl auf Sri Lanka als auch in Myanmar.“

Der Kölner Zoo feiert übrigens 2025 sein 165-jähriges Bestehen. Mit rund 10.000 Tieren aus fast 800 Arten ist er einer der vielfältigsten in ganz Europa. Seit 1860 ist der Kölner Zoo ein unverwechselbares Stück Köln. Er vereint Tradition mit Innovationskraft und verbindet Freizeit und Erholung mit Wissenschaft und Forschung. Der Kölner Zoo setzt auch international immer wieder Maßstäbe – z. B. beim Bau moderner Tierhäuser oder mit seinem umfangreichen Artenschutzengagement. Honoriert wird dies alles von jährlich mehr als 1 Million Besucher.

30. März 2025 – Elefantentag im Kölner Zoo

Auf den Tag genau zum 18. Geburtstag von Marlar feiern wir in diesem Jahr den Elefantentag mit vielen Info- und Mitmach-Stationen wie z. B.

Tierpfleger-Sprechstunden um 11:30 und 14:30 Uhr

Mitmachstation: So ein Scheiß?! – Wie viel frisst ein Elefant und wie viel kommt hinten wieder raus? Und was kann man mit Elefantendung alles machen? Hier könnt ihr Papier aus Elefantendung herstellen und Kürbis-Keimlinge ansetzen.

Schminkstation: Lasst euch wie ein Elefant oder ein Lieblingstier eurer Wahl schminken.

Bastelstation: Macht euren eigenen Elefanten-Button zum Anstecken oder Verschenken.

Führungen Stündliche Führungen rund um den Elefantenpark.

Exklusiven Führungen hinter die Kulissen (11:00; 12:00; 14:00; 15:00 Uhr). Anmeldungen unter schroeder@koelnerzoo.de, Erwachsene 10 €; Kinder von 6 bis 12 Jahr 5 €. Achtung: Die Führungen sind nicht barrierefrei, die Teilnehmerzahl ist begrenzt.