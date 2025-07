Am kommenden Samstag kündigt sich der Familien-Renntag im Weidenpescher Park an, der sich beim Kölner Publikum großer Beliebtheit erfreut. So empfiehlt sich ein frühes Kommen, denn bereits um 11.15 Uhr öffnen sich erstmals die Startboxen auf der Kölner Galopprennbahn. Es gibt acht spannende Galopprennen, die eingerahmt werden von einem bunten Familienprogramm für Groß und Klein.

Das sportliche Hauptereignis wendet sich an die Stars von morgen. Im mit 52.000 Euro dotierten BBAG Auktionsrennen geht es über 1.300m. Gesucht wird der Nachfolger von Vorjahressieger Dhitjari bei den zweijährigen Talenten. Der Kölner Erfolgstrainer Peter Schiergen tritt dabei als Titelverteidiger an, wobei sich Stalljockey Andrasch Starke bereits für Mannis Boy entschieden hat. Dem jungen Hengst eilt bereits ein guter Ruf voraus. Die Chancen auf einen Heimsieg stehen auch dieses Mal wieder ausgezeichnet. Denn auch der im Weidenpescher Park beheimatete Trainer Henk Grewe bietet mit dem frischen Sieger Voitton unter Leon Wolff ebenso wie mit Stall Helenas Perito. Letztgenannter hat Derbysiegreiterin Nina Baltromei im Sattel, die sich erstmals seit ihrem Triumph mit Hochkönig im Deutschen Derby wieder in Köln vorstellt.

Mit einer Doppelspitze greift auch der aus Gütersloh anreisende deutsche Spitzentrainer Andreas Wöhler ins Geschehen ein. Stalljockey Eduardo Pedroza hat sich für den talentierten Noyan entschieden, während der Franzose Tomas Roman Avyaan anvertraut ist.

Neben den Dreijährigen und einem top besetzten Handicap der zweithöchsten Kategorie, bei den die einheimischen Ställe wieder bestens aufgestellt sind, kommen auch die Amateure im 2. Lauf des VERO Amateurpokals zu ihrem Recht.

Hobby Horsing als Highlight im Familienprogramm

Mit etwas Fantasie, Poolnudeln, buntem Filz und Wackelaugen basteln wir gemeinsam Hobby Horses, die ihr anschließend auf unserem Hobby Horsing-Parcours direkt unter Anleitung ausprobieren könnt. Und das Beste: die selbstgebastelten Steckenpferde dürfen die Kinder mit nach Hause nehmen. Wer bereits ein Hobby Horse oder Steckenpferd zuhause hat, darf dieses auch gerne mitbringen!

Daneben können sich Familien auf kostenloses Ponyreite und ein unterhaltsames Puppentheater mit zwei Aufführungen freuen. Außerdem sorgt der Zauberer für magische Unterhaltung. Wer sich kreativ austoben möchte, kann beim Kinderschminken mitmachen. Unser Maskottchen Galoppi steht selbstverständlich für Foto und Autogrammwünsche zur Verfügung.

Das Familien-Ticket

Nur zum Familien-Renntag gibt es auch das passende Familien-Ticket. Es beinhaltet den Zutritt zum Gelände für 2 Erwachsene und alle dazugehörigen Kinder unter 18 Jahren. Der Preis beträgt 32,00 EUR. Das Familien-Ticket ist nur im Vorverkauf über unseren Kölngalopp-Ticketshop buchbar und nicht an der Tageskasse erhältlich.

Ehrung für das Team von Derby-Sieger Hochkönig

Der Derby-Sieg von Hochkönig und dem Team rund um Jockey Nina Baltromei, Trainerin Yasmin Almenräder und die Besitzer vom Stall Cloverleaf sind noch in aller Munde. Wir lassen den Derby-Sieg noch einmal Revue passieren und ehren das erfolgreiche Team im Kölner Führring.

Rennbahn Open-Air-Konzerte mit „Fanta4“ und Provinz

Nach dem Familien-Renntag stehen die Rennbahn Open-Air-Konzerte auf dem Programm. Am 22. August spielen die Fantastischen Vier live auf ihrer Longplayer Open Air Tour auf der Rennbahn. Einen Tag später kommt die Indi-Pop-Band Provinz. Bis zu 15.000 Besucher können pro Show live dabei sein. Tickets gibt es noch in den bekannten Vorverkaufsstellen.

Am Renntag verlosen wir unter allen Besuchern, die eine Wettniete (Wettschein, mit dem nicht gewonnen wurde) in unsere Lostrommel werfen jeweils 2 Tickets für das Fanta4 und das Provinz Konzert. Mitmachen können alle Rennbahnbesucher bis einschließlich zum 6. Rennen.

Infos Familien-Renntag:

Einlass ab 10:00 Uhr

Start 1. Rennen 11:15 Uhr

BBAG Auktionsrennen 12:50 Uhr (4. Rennen)

Viererwette mit 10.000 EUR Garantie im 7. Rennen 14:30 Uhr.

Weitere Infos zum Renntag und Ticket finden Sie unter www.koeln-galopp.de