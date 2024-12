Familienkonzert »Es war einmal…«

Auf dem Programm stehen Camille Saint-Saëns Le carnaval des animaux (Der Karneval der Tiere) und Maurice Ravels Ma mère l’oye (Mutter Gans). Henri Mertens wird die Geschichten erzählen und dazu wird der Zeichner Grégoire Pont die musikalischen Welten live mit Illustrationen und Animationen zum Leben erwecken. Die Konzerte finden am 15.12. um 11 und 15 Uhr in der Kölner Philharmonie statt.

Schon seit 1998 verfügt das Gürzenich-Orchester Köln eine eigene Musikvermittlungsabteilung und war damit eines der ersten Orchester in Deutschland. Angefangen hatte alles mit Angeboten für Kinder und Jugendliche. Nach dem Motto „Raus aus dem Konzertsaal und hin zu den Menschen“ gibt es mittlerweile für jede Altersgruppe ein passendes Programm: Unterwegskonzerte in Kitas und Seniorenheimen, Workshops für Jugendliche in Jugendzentren, Workshops für Lehrkräfte mit Unterrichtsmaterialen, Besuche von Musiker*innen in Klassen oder die Vermittlung von Konzertpat*innen. Die Musikvermittlung entwickelt sich stetig weiter.

Dieses 25-jährige Jubiläum wurde mit vielen Sonderveranstaltungen im Kalenderjahr 2024 gefeiert und findet nun seinen Abschluss in den Konzerten »Es war einmal…«, die für Grundschulklassen und Familienangeboten werden. Im Foyer der Kölner Philharmonie wird es bei den Familienkonzerten außerdem einige Extras zum Abschluss des Jubiläumsjahrs geben. Le carnaval des animaux (Der Karneval der Tiere) gehört heute zu den bekanntesten Stücken des Komponisten Camille Saint-Saëns. Der Komponist erlaubte jedoch zu Lebzeiten nur wenige Aufführungen des Stücks. Zu groß war seine Sorge, dass die musikalischen Parodien auch bekannter klassischer Komponisten (wie Jaques Offenbachs Can Can) seinen guten Ruf zerstören würden. Veröffentlicht wurde das Werk daher erst nach seinem Tod.

Zwischen 1908 und 1910 komponierte Ravel mehrere Stücke, die auf Märchenerzählungen basieren und später von ihm unter dem Titel Ma mère l’oye (Mutter Gans) zusammengefasst wurden. Inspiriert wurde er hierzu vor allem durch den Märchenband Contes de ma mère l’oye von Charles Perrault. Wunderbardetailreich werden hier die zauberhaften Geschichten als musikalische Miniaturen erzählt.

Im Konzert wird der Henri Mertens die Geschichten erzählen. Er ist seit der Spielzeit 2024/25 am Schauspiel Köln engagiert und in zwei sehr unterschiedlichen Stücken zu erleben.

Während des Konzerts wird der französische Zeichner Grégoire Pont die Geschichten live illustrieren und so die märchenhaften Welten lebendig werden lassen. 1992 drehte er seinen ersten Animationsfilm zu klassischer Musik. Schon immer war es ihm eine Herzensangelegenheit, Klassik mithilfe von Animationen populärer und für Kinder und Erwachsene zugänglicher zu machen. So entwickelte er ein neues Konzept, bei dem er live zu musikalischen Aufführungen zeichnet. Grégoire Ponts innovative Animationen sind weltweit gefragt, so wurde er unter anderem in die London Royal Festival Hall, Paris Philharmonie, Frankfurt Alte Oper, Tokyo Suntory Hall and Gothenburg Concert Hall eingeladen und arbeitete mit namhaften Dirigenten wir Kent Nagano oder Kazushi Ono zusammen. An der Oper Köln faszinierte er in Hänsel und Gretel und im kommenden Jahr wird er in Göteborg Wolfgang Amadeus Mozarts berühmte Oper Die Zauberflöte illustrieren.

»Es war einmal…« Familienkonzert, So 15.12.2024: 11 Uhr + 15 Uhr, Kölner Philharmonie

Für Familien mit Kindern ab 6 Jahren. Weitere Informationen und Karten unter: https://www.guerzenich-orchester.de/de/programm/es-war-einmal/1181