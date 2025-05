Zu Ehren des neuesten Märchens „Die Prinzessin auf der Erbse“ fand am 14.05.25 im Efteling-Märchenwald eine feierliche Begrüßungszeremonie statt. Begeisterte Märchenwaldbewohner waren gekommen, um die neue Prinzessin in ihrer Mitte willkommen zu heißen.

Vor den Augen der Medien und der ersten Besucher und Besucherinnen enthüllten sie den Pavillon und schauten dabei zu, wie die Königstochter auf einem riesigen Stapel aus Matratzen mit einer Erbse darunter schlief. Nach der Zeremonie konnten alle zum ersten Mal sehen, wer in dem märchenhaften Haus schlummert. Veronique (22), die mit ihrer Mutter extra für das Märchen nach Efteling gekommen war: „Was für eine schöne und herzliche Ergänzung zum Märchenwald. Wunderbar klein und liebevoll, mit vielen Details und internationaler Ausstrahlung.“

„Die Wahl gerade dieses Märchens, in dem eine schlafende Prinzessin die Hauptrolle spielt, lag aufgrund des Standorts am Fuße des Efteling Grand Hotels auf der Hand“, so Koen Sanders, Direktor Product, Market & Image. „Der Pavillon bildet eine echte Märchenszene in der Tradition des Märchenwaldes – zum ersten Mal mit einer gesungenen Geschichte anstelle einer gesprochenen Erzählung. Dadurch wird die Moral von „Die Prinzessin auf der Erbse“ noch deutlicher: Die wahre Schönheit liegt im Inneren. So entpuppt sich die Empfindsamkeit der Prinzessin als ihre Stärke. Und so verbindet sich Efteling durch die Kraft der Geschichten auch mit diesem 31. Märchen.“

Das Märchen

Es war einmal ein Prinz, der wollte nur eine echte Prinzessin heiraten. An einem stürmischen Abend klopfte im strömenden Regen eine Prinzessin aus einem fernen Land an die Tür des Palastes. Die Königin machte mit dem vor Nässe triefenden Mädchen mit dem ausgefransten Kleid, das sagte, sie sei eine echte Prinzessin, einen Test mit der Erbse. Sie versteckte eine Erbse unter zwanzig Matratzen und zwanzig Daunendecken. Nur eine echte Prinzessin wäre so empfindlich, dass sie die Erbse spürte und deshalb nicht schlafen könne ...